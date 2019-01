Mit Elizabeth Warren lotet eines der prominentesten Mitglieder der US-Demokraten eine Präsidentschaftskandidatur 2020 aus. US-Präsident Trump freut sich schon auf sie.

US-Präsident Donald Trump hat sich zu einer möglichen Präsidentschaftskandidatur der demokratischen US-Senatorin Elizabeth Warren geäußert. In einem Interview des Senders Fox News erklärte Trump, er würde "liebend gern" gegen Warren antreten. Er hoffe, dass sie tatsächlich kandidiere.

Die linke US-Senatorin Elizabeth Warren hatte sich am Montag für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2020 in Stellung gebracht. Sie habe ein Komitee ins Leben gerufen, das ihre Erfolgschancen einer Bewerbung ausloten solle, teilte die demokratische Senatorin von Massachusetts in einer Videobotschaft mit. Dieser Schritt erlaubt es potenziellen Kandidaten, Geld zu sammeln.

In dem Video skizzierte Warren vage ihre Agenda: "Ungeachtet unserer Unterschiede wollen die meisten von uns das Gleiche. In der Lage sein, hart zu arbeiten; nach den gleichen Regeln zu spielen und uns um die Menschen zu kümmern, ...

