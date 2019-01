Randstad-Betriebsratschefin Damienne Cellier hält SPD-Chefin Andrea Nahles den Spiegel vor. Für das 2017 von ihr eingeführte Zeitarbeit-Gesetz bezahlten viele mit Einkommensverlusten und instabileren Lebensverhältnissen.

Frau Cellier, 2017 wurden Zeitarbeitseinsätze per Gesetz auf höchstens anderthalb Jahre begrenzt. Der Randstad-Betriebsrat hat nun im Herbst eine Petition eingereicht, die die Abschaffung der Höchstüberlassungsdauer bei Zeitarbeitseinsätzen zum Ziel hat. Damit der Bundestag sich mit dieser von ihm selbst beschlossenen Regelung erneut befasst, hätten innerhalb von vier Wochen 50.000 Unterschriften gesammelt werden müssen. Wie viele sind es geworden?Aus der Randstad-Belegschaft wurden rund 8000 Papierunterschriften eingereicht und online weitere 7000, insgesamt also 15.000. Was direkt im Petitionsausschuss von anderen zusätzlich eingegangen ist, wissen wir nicht.

Aber das Ziel von 50.000 haben Sie verfehlt, obwohl die Arbeitgeberverbände der Zeitarbeit mit großen Wettbewerbern wie Adecco und Manpower Ihre Petition unterstützt haben. Finden Sie das nicht enttäuschend? Es ist nicht so leicht, die Kolleginnen und Kollegen in der Branche zu mobilisieren. Für viele ist die Zeitarbeit ja keine langfristige Beschäftigungsform, sondern eine Phase im Berufsleben. Hinzu kommt, dass für viele die Auswirkungen des Gesetztes nicht klar sind, und sie diese erst begreifen, wenn sie selbst betroffen sind.

Die heutige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles wollte als Arbeitsministerin unter anderem mit der Begrenzung der Höchstüberlassung dem Missbrauch der Leiharbeit einen Riegel vorschieben. Die Reform ist im April 2017 in Kraft getreten. Wurden anderthalb Jahre danach - im Oktober 2018 - tatsächlich Einsätze von Zeitarbeitern, die sonst länger gedauert hätten, nur deshalb beendet, weil es das Gesetz so will?Aber ja, deshalb weisen wir ja darauf hin. Diese Begrenzung schadet mehr Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeitern als sie anderen nutzt. Das war von Frau Nahles gut gemeint, aber schlecht gemacht.

Nahles wollte erreichen, dass Industrie-Unternehmen Mitarbeiter nicht zu lange als externe flexible Masse halten, sondern Zeitarbeitskräfte fest einstellen und in die eigene Stammbelegschaft übernehmen.Es gibt auch einige Kollegen, die sich über eine Übernahme freuen. Aber insgesamt überwiegen negative Folgen. Viele von denen, die zu den Unternehmen wechseln, wo sie zuvor als Zeitarbeitskräfte eingesetzt waren, handeln wie der Hans im Glück im Märchen. Nach meiner Einschätzung bekommt über die Hälfte von ihnen nur befristete Verträge, dafür haben sie bei den Zeitarbeitsunternehmen ...

