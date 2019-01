Wie sehr der Kurs der Baumot Group (kurz "Baumot") Aktie vom Prinzip Hoffnung getragen werden kann, zeigte sich zuletzt wieder. So hatte die Baumot Aktie im Xetra-Handel am dortigen letzten Handelstag des Jahres 2018 (= 28. Dezember) ein Tages-Plus von satten ca. 22,2% vorweisen können und war an dem Handelsplatz mit einem Schlusskurs von 2,024 Euro aus dem alten Jahr gegangen. Dennoch, im Jahr 2018 hatte die Baumot-Aktie auch schon ganz andere Kursregionen gesehen. Es sei z.B. an Ende September ... (Peter Niedermeyer)

