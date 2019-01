IBM 0.20% LongRunINVEST (CRYPTEC): IBM Aktien unter 100 € ?! Dass ich das noch erleben darf! Das gabs seit Anfang 2009 nicht mehr! Aber woher soll man den Cash nehmen? Man kann leider nicht alles kaufen ... (01.01. 12:09) >> mehr comments zu IBM: www.boerse-social.com/launch/aktie/intl_business_machines_corp Amgen 0.82% trade2win (TRADE222): AMGEN ist mit über 20.000 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von über 23 Milliarden US-$ das größte Biotechnologieunternehmen. Die Firma hat zahlreiche etablierte Blockbuster am Markt und auch in der Entwicklungspipeline finden sich zahlreiche neue Stoffe. Anleger wie ich, die zwar überzeugt sind, dass die Biotechnologie ein großer Zukunftsmarkt ist, die aber keinerlei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...