Die Pkw-Maut kommt 2020 und gilt für Deutsche, die mit einer niedrigeren Kfz-Steuer entschädigt werden. Ausländer zahlen für die Autobahnnutzung.

Die Pkw-Maut auf deutschen Straßen soll im Oktober 2020 starten. Ein entsprechender Vertrag sei am 30. Dezember unterschrieben worden, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem am Dienstag auf Twitter verbreiteten Video. "Das heißt, wir können Gerechtigkeit auf deutschen Straßen schaffen, weil jeder, der ...

