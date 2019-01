Theodor Weimer hat die Deutsche Börse nach dem schwierigen Jahr 2017 wieder auf Kurs gebracht hat. Seine bisweilen ruppige Art kommt aber nicht überall an.

Wenn Theodor Weimer sich warmgeredet hat, kann es lustig oder unangenehm werden. Das liegt ganz im Auge des Betrachters. "Wenn du nicht schon so'n wohlhabender Banker wärst, hätte ich dir jetzt eine Flasche Rotwein zugesichert dafür, dass du diese nette Frage stellst", sagt der Deutsche-Börse-Chef zu Emmerich Müller vom Bankhaus Metzler, als dieser ihn beim Zukunftsform "Finanzplatz Frankfurt" der hessischen CDU auf Chancen im Derivategeschäft anspricht.

Außerdem zieht Weimer bei der Veranstaltung im historischen Börsengebäude in der Frankfurter Innenstadt über das Aktiengeschäft her. "Alles, was Sie hier sehen, ist reine Show, ist völlig irrelevant", spottet Weimer. Nur rund acht Prozent trage der Geschäftsbereich zum Umsatz der Deutschen Börse bei.

Wolfram Wrabetz, der beim Vortrag in der ersten Reihe sitzt, ist schockiert. Der stellvertretende Präsident der IHK Frankfurt, der das Börsengebäude gehört, hat den Pachtvertrag mit dem Dax-Konzern gerade erst um 30 Jahre verlängert. "Sie wollen hier eine Börse zum Anfassen machen, nicht nur Show, wie Sie es vorhin gesagt haben", erwidert Wrabetz. "Das brauchen wir, auch um die Börsen- und Aktienkultur in Deutschland zu verbessern."

Weimer steht seit Anfang 2018 an der Spitze der Deutschen Börse. Und sein Auftritt bei der CDU zeigt beispielhaft, dass der Vorstandschef dabei bisweilen auf einem schmalen Grat wandelt. Seine spontane Art und seine flapsigen Sprüche kommen bei vielen gut an.

Und da der 59-Jährige zahlreiche Manager und Politiker seit Jahren kennt, genießt er ein gewisses Maß an Narrenfreiheit. Auf der anderen Seite sorgt er mit unbedachten Äußerungen immer wieder für Verstimmung - in der Öffentlichkeit genauso wie innerhalb der Deutschen Börse.

Mit seiner direkten und mitunter ruppigen Art ist er ein Kulturschock für das rund 5?000 Mitarbeiter starke Unternehmen, in dem bisher ein kollegialer bis familiärer Umgangston vorherrschte.

Auf der Bilanzpressekonferenz im Februar ruft er seiner Kommunikationschefin von der Bühne aus in aller Öffentlichkeit zu, dass sie die Zahl der Managing Directors in ihrer Abteilung von drei auf eins reduzieren soll - und stößt den Betroffenen damit vor den Kopf.

Als er im Mai die überarbeitete Strategie der Börse und den Abbau von 350 Stellen verkündet, flankiert Weimer dies mit drastischen Worten. "Wir müssen Manager loswerden, die nicht genug Wert für unser Unternehmen schaffen." Das Wort loswerden, "get rid of", wiederholt er bei der Präsentation auf Englisch mehrmals.

"Die Schärfe im Ton und Umgang ist neu", sagt ein Börsen-Mitarbeiter. "Das passt eigentlich nicht zu diesem Unternehmen." Andere berichten, Weimer reagiere manchmal barsch, wenn er mit etwas unzufrieden sei oder Mitarbeiter in Gesprächen nicht auf den Punkt kämen. Immer wieder scheine Weimers Sozialisation als Berater und Investmentbanker durch, erzählt ein langjähriger Mitarbeiter. "Aber die Menschen bei der Deutschen Börse mögen es nicht, wie Banker behandelt zu werden."

Ist die Belegschaft zu empfindlich, ...

