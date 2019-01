Im Vergleich zur schwachen Entwicklung des Dax im vergangenen Jahr sticht Adidas positiv heraus. Analysten sehen für 2019 weiteres Kurspotenzial.

Ein Festival der drei Streifen, so hatte sich Adidas-Chef Kasper Rorsted die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vorgestellt. Letztlich wurde das Turnier für die Marke aber ein echter Flop. Erstmals seit Jahrzehnten stand im vergangenen Sommer kein Team im Endspiel, das vom größten europäischen Sportkonzern ausgerüstet wird.

Die Investoren allerdings hakten die Schmach von Moskau schnell ab. Schon lange vor der WM hatte Rorsted darauf hingewiesen, dass das Event zwar gut fürs Image, aber vom Umsatz her eher zu vernachlässigen sei - ganz gleich, wie gut oder schlecht die eigenen Teams abschneiden würden.

Verglichen mit den wichtigsten Konkurrenten ist die Performance von Adidas auf dem Börsenparkett auf den ersten Blick eher mäßig. Adidas-Aktien verteuerten sich im Jahr 2018 immerhin um rund zehn Prozent.

Der Lokalrivale Puma ist wesentlich kleiner und lange nicht so profitabel. Doch Puma wächst sehr dynamisch. An der Börse hängte die Marke mit dem Raubtierlogo den großen Konkurrenten mit einem Kursplus von 15 Prozent dann auch deutlich ab.

Branchenführer Nike sowie US-Verfolger Under Armour verbuchten 2018 ebenfalls ein Plus von etwa 15 Prozent. Gemeinsam haben die einzelnen Branchengrößen, dass sie zum Jahreswechsel von ihren erreichten Jahreshöchstständen weit entfernt sind.

Vergleicht man Adidas allerdings mit dem deutschen Markt, dann sticht der Konzern positiv heraus. Unterm Strich macht Adidas also eine gute Figur an der Börse - ein Kursplus von zehn Prozent, während der Dax fast ein Fünftel an Wert einbüßte. Auch langfristig ist der Dax dem Sportartikelhersteller deutlich unterlegen.

