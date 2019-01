Die Deutschen gelten im Ländervergleich häufig als verschlossen. Xing-Experte Joachim Rumohr erklärt im Interview, wie man richtig mit Online-Kontakten kommuniziert und warum man keine Gegenleistungen erwarten sollte.

WirtschaftsWoche: Herr Rumohr, können die Deutschen gut netzwerken?Joachim Rumohr: In Deutschland wird folgendermaßen genetzwerkt: Die Leute verbinden sich viel, senden einander Kontaktanfragen über Xing und Co. Sie lassen aber keine klare Intention erkennen und schreiben keine Nachricht, um sich mit dem anderen bekanntzumachen.

Also ist so ein Onlinekontakt aus dem Nichts nutzlos?Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es keinem von beiden etwas bringt. Was auch? Netzwerken heißt ja auch, voneinander zu profitieren. Aber wer hat schon Lust, jemandem zu helfen, wenn derjenige nicht einmal Zeit dafür hatte, sich bei der Kontaktaufnahme kurz vorzustellen?

Nehmen Sie anonyme Kontaktanfragen an?Ja, weil ich nie weiß, was dahinter steckt. Ich gehe davon aus, dass ein Mensch rund 200 Menschen kennt, mindestens einer davon könnte ja mal für mich interessant sein. Ich nehme aber niemanden an, bei dem man am Profil nicht erkennt, was er anbietet.

Sie klicken also auf Bestätigen - und dann?Dann schreibe ich immer eine Nachricht zurück, bedanke mich für die Anfrage und frage, was ich für die Person tun kann beziehungsweise, was der Grund für die Anfrage war.

Bekommen Sie Antworten?Meistens nicht. Aber man kann es ja wenigstens versuchen.

Warum sind die deutschen Netzwerker denn so passiv?Viele verstehen nicht, wie wertvoll Kontakte sein können. Wenn Sie jemanden bei einer Veranstaltung kennenlernen, mit ihm ein gutes Gespräch führen und sich ernsthaft für diese Person interessieren, dann kann das ein Kontakt werden, der Ihnen später einmal weiterhelfen kann. Fügen Sie diese Person bei Xing hinzu, haben Sie indirekt auch automatisch Zugriff auf seinen gesamten Bekanntenkreis.

