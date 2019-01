Vertical Farming soll den klimaschädlichen Import von Pflanzen aus allen Teilen der Welt vergessen machen. Obst und Gemüse könnten auch im Supermarkt angebaut werden, versprechen Hersteller. Noch ist es nicht so weit.

Was das denn für ein Gerät sei, möchte eine ältere Dame vom Ehepaar Gerdes wissen. Sie zeigt auf eine große schwarze Box mit Plexiglas-Fenstern, die mitten in der Gemüseabteilung des Oberhausener Edeka-Markts steht. Das sei das "Gewächshaus der Zukunft", erklärt Kaufmann Pascal Gerdes. Tatsächlich handelt es sich um eine digital vernetzte Kräuterfarm, in der Pflanzen unter optimalen Bedingungen wachsen sollen.

Nach einer kritischen Begutachtung der Pflanzen und einem anschließenden Geruchstest entscheidet sich die Kundin für einen Strauch Bergkoriander, den sie in ihren noch fast leeren Einkaufskorb legt. Kaufpreis: 1,29 Euro. Koriander sei ja nicht jedermanns Sache, sie möge ihn aber gerne und die neue Vorzeigefarm im Edeka fände sie auch ganz toll. Familie Gerdes freut nicht nur das Lob der Kundin: Die Dame ist nämlich die erste Käuferin der im Supermarkt gezüchteten Pflanzen. Im Edeka wurde gerade zum ersten Mal geerntet.

Seit wenigen Wochen erst steht die futuristisch anmutende Farm im Laden der Familie Gerdes. Sie stammt vom Berliner Start-up Infarm, das im Bereich des sogenannten Vertical Farmings einer der großen Anbieter ist. Infarm kooperiert auch schon mit weiteren Einzelhändlern. Ein Jahr soll die Farm nun im Edeka-Markt getestet werden. Wenn sich Minze, griechisches Basilikum, Bergkoriander und Co. bewähren, darf die Farm bleiben. Dafür muss sie nicht gleich die gesamte Gemüsetheke ersetzen können - das wäre wohl auch zu viel für die junge Technologie.

Digitale Farmen in Oberhausen, London und Paris

In der Farm werden Setzlinge der verschiedenen Pflanzen verwendet. Dabei werden sie nicht wie sonst üblich in Erde eingesetzt, sondern in eine dünne Flüssigkeitsschicht getunkt, die die benötigten Nährstoffe liefert. Von oben spenden grelle LED-Lampen Dauerbeleuchtung. Alles kann individuell angepasst werden, sodass je nach Pflanze die optimal benötigten klimatischen Verhältnisse nachgestellt werden können. Vertical Farming verspricht dadurch effizientes und vor allem schnelles Wachstum.

"Temperatur und Lichtintensität steuern die Farmen bereits komplett autonom", erklärt Martin Weber vom Hersteller Infarm. "Über Infrarotkameras kontrollieren wir den gesundheitlichen ...

