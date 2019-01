FinTech Group startet mit Großauftrag ins neue Jahr Die FinTech Group meldet zum Start in das neue Jahr einen Auftrag über 20 Mio. Euro durch die andorranische Vall Banc SAU. Vereinbarungsgemäß will Vall Banc das eigene Data Center an die FinTech Group auslagern. Weiterhin soll die zukunftsweisende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...