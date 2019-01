Den offenen Brief finden Sie hier im Wortlaut:

Mein Name ist Reinhard Schneider, in vierter Generation leite ich das Familienunternehmen Werner & Mertz mit Sitz in Mainz. Wir stellen Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel her, unter anderem mit der bekannten Dachmarke "Frosch". Das Unternehmen ist im besten Sinne ganzheitlich nachhaltig, d.h. wir bemühen uns, als Öko-Pionier konsequent neue Wege bei der Rezeptur sowie der Verpackung unserer Produkte zu gehen. Ich möchte Sie mit diesem Schreiben auf ein drohendes Risiko hinweisen, das ich im Zusammenhang mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft tretenden Verpackungsgesetz (VerpG) auf uns zukommen sehe.

Das VerpG ist m.E. der erste wichtige Schritt, einen wirksamen Beitrag zu einer hochwertigen Kreislaufführung von Verpackungsabfällen im Allgemeinen und Kunststoffen im Besonderen zu leisten. Die Umsetzung des VerpG sieht u.a. deutlich höhere Recyclingquoten für Kunststoffe vor und soll auch die Nutzung von Recyclaten bei Verpackungen incentivieren. Beides begrüße ich als Umwelt-engagierter Unternehmer sehr, da wir für die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft einen klaren gesetzlichen Rahmen benötigen. Nur dieser schafft die Voraussetzung für einen fairen Wettbewerb. Darüber hinaus schafft er die Grundlage für dringend benötigte Investitionen in die Sortierung und Aufbereitung der eingesammelten Kunststoffverpackungen, damit nicht weiterhin über 50 % der eingesammelten Kunststoffe verbrannt werden. Für letzteres hat der Verbraucher schließlich nicht bezahlt! Er erwartet zu Recht, dass sein Einsatz bei der Trennung im Haushalt ein sinnvoller Beitrag zum Schutz der Umwelt ist. Dies belegen auch alle bekannten Verbraucherumfragen hierzu.

Wenn es Zielsetzung der Politik ist, nachhaltige Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu etablieren, benötigen wir in ausreichender Menge qualitativ hochwertige Recyclate aus der gemischten haushaltsnahen Erfassung von Verpackungen. Hier setzen ...

