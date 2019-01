Das Jahr 2019 könnte für einige IPO-Kandidaten gefährlich werden. Selten drängten so viel große Unternehmen an einen so labilen Markt.

Auf die Börsen kommt in diesem Jahr einiges zu. Mindestens acht Tech-Unternehmen planen einen Börsengang - darunter der Fahrdienst und Taxischreck Uber, der eine Bewertung von 120 Milliarden Dollar anstrebt. Das ist laut Renaissance Capital, einer auf Börsengänge spezialisierten Beratungsfirma, fast dreimal so viel, wie die 190 Börsengänge im gesamten Jahr 2018 einbrachten.

Sollten nur 25 Prozent der Uber-Aktien am Markt angeboten werden, würde der voraussichtlich erste Börsengang des neuen Jahres bereits den Großteil der 47 Millionen Dollar einbringen, die 2018 insgesamt eingesammelt wurden. Und Uber ist nur der Auftakt. 2019 könnte das Jahr der Megabörsengänge schlechthin werden.

Die Nervosität bei Analysten und Investoren ist groß. Immerhin gab es im IPO-Jahr 2018 nur wenige Erfolgsgeschichten. Zwar zog die Aktie des kanadischen Pharma- und Cannabisunternehmens Tilray nach dessen Börsengang von 17 auf 21 Dollar an und liegt mit mittlerweile 71 Dollar klar im Plus. In der Technologiebranche, in der es bereits 2018 die meisten Börsengänge gab, kam es jedoch zu hohen Verlusten.

Ein Beispiel ist Dropbox, im März 2018 mit 21 Dollar ausgegeben und jetzt mit 19,75 Dollar knapp behauptet. Ähnlich erging es Tencent Music, einem chinesischer Streamingdienst, der im Dezember 2018 an die Börse ging. Die Musikplattform nahm 1,1 Milliarden Dollar bei einem Ausgabekurs von 13 Dollar ein, keine drei Wochen später notiert die Aktie bei 12 Dollar.

Noch schlechter erging es dem aus Schweden stammenden Konkurrenten Spotify: Der Musikdienst machte bei seinem Börsengang ungewöhnlicherweise anstelle eines Ausgabekurses einen "Preisvorschlag" von 132 Dollar. Der Kurs des Papiers stieg bis auf 196 Dollar, um das Jahr dann bei nur 107 Dollar zu beenden.

Und an den IPO von Snap will niemand mehr erinnert werden. Die selbsternannte "Kamerafirma" mit angehängtem Social Network ging im März 2017 zu 17 Dollar an die Börse. Die Aktie stieg kurz bis auf 24 Dollar - und endet 2018 bei rund fünf Dollar. Ein Desaster.

Im neuen Jahr wird es für Börsen-Neulinge nicht gerade einfacher. Zwei der drei großen US-Indizes, der Nasdaq und der S&P-500 sind Ende Dezember in den Bärenmarkt abgerutscht. Von einem Bärenmarkt wird in Analystenkreisen gesprochen, wenn ein Index im Vergleich zu seinem jüngsten Hoch um mehr als 20 Prozent abgesackt ist. Ein Bärenmarkt verheißt oft länger anhaltende Kursverluste - anders als eine Korrektur, ...

