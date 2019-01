Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel starten die Börsen in den Jänner. Die Investoren werden besonders die Daten, die Entwicklungen zum Brexit und den Handelskonflikt im Fokus haben. Auch der Government Shutdown in den USA ist noch ungelöst. Noch eine kleine Rückschau: Der DAX schloss am Freitag mit einem deutlichen Plus. Für die zuletzt stark gebeutelte Wirecard -Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben. Geht es nach dem Erstinvestor und früheren Aufsichtsratschef Klaus Rehnig, ist Wirecard ein Übernahmekandidat ein. Ein Gebot sieht er bis zu 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Covestro zogen um 2,5 Prozent an. Der Spezialchemiekonzern will durch Zukäufe weiter wachsen. Der ATX gewann am Freitag 2,4 Prozent und war damit ein ...

