Schlechte Vorsätze (© Michael J. Plos) Jedes Jahr das Gleiche. Neue, gute Vorsätze. Davon halte ich nichts. Deshalb folgt hier meine Liste an schlechten Vorsätzen für 2019. Das Leben lässt sich ja bekanntlich in mehrere übergeordnete Bereiche teilen. Und auch wenn das hier ein Geldblog ist, möchte ich mit dem Thema Gesundheit beginnen. Denn wie heißt es so schön? Ohne Gesundheit ist alles nichts. Schlechter Vorsatz 1: Mehr Energie verschwenden Die körperliche Gesundheit ist die Basis für alles im Leben. Eh klar. Ich habe mir persönlich vorgenommen, im Jahr 2019 mehr Kalorien zu verbrauchen, also Energie zu "verschwenden", als im Vorjahr. Am Ende des Jahren will ich mindestens 150 mal Sport getrieben ...

