Die wichtigsten Bedenken gegen den Digitalpakt sind nicht diejenigen, die die Bundesländer anführen. Dem Vorhaben mangelt es vor allem an einem pädagogischen Konzept - und an Nachhaltigkeit.

Vor ein paar Wochen war die Freude noch groß: Dank einer Mehrheit im Bundestag sah alles danach aus, dass die lange angekündigten fünf Milliarden Euro vom Bund, um Schulen in Deutschland ans Netz zu bringen, in den nächsten fünf Jahren ausgeschüttet werden können. Die digitale Revolution, so die Hoffnung über alle Parteigrenzen hinweg, naht. Deutsche Bildung verliert nicht den Anschluss und bleibt konkurrenzfähig. Doch dann machte der Bundesrat einen Strich durch diese Rechnung und verwies vornehmlich auf die Kulturhoheit der Länder. Derweil hätte er eine ganze Reihe von anderen Gründen ebenso nennen können:

Zunächst ein Blick in die Vergangenheit, aus der man durchaus Hinweise für die Gestaltung der Zukunft ablesen kann: Was war denn der ausschlaggebende Grund für Fortschritt und Wohlstand, wie ihn beispielsweise Steven Pinker in seinem Buch "Aufklärung jetzt!" beschreibt? Was zeichnete erfolgreiche Bildung aus? Nicht Technik. Humanität und damit Urteilskraft und Tatendrang. Wir Menschen sind es, die Revolutionen hervorrufen, durch unser Denken und unser Handeln, unsere Werte und unsere Normen.

Sodann ist festzuhalten, was empirisch mittlerweile schon so oft nachgewiesen wurde, dass man müde werden könnte, es zu wiederholen: Technische Ausstattung alleine bringt wenig. Ein schlechter Unterricht wird durch digitale Technik weder modern, wie es dieser Tage zu vernehmen ist, noch gut. Unter Umständen kann lediglich ein guter Unterricht besser werden. Entscheidend sind also die pädagogischen Konzepte und damit vor allem die Menschen, die die Technik zum Leben erwecken. Fehlen ...

