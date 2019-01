Auftraggeber sind die Centrum Projektentwicklung GmbH in Düsseldorf und der B+L Hamburg. Der Auftragswert liegt bei rund 12 Mio. Euro. Auf einer Bruttogeschossfläche von ca. 41.000 m² entstehen nach dem Entwurf des Düsseldorfer Architekturbüros ingenhoven architects attraktive Geschäfts- und Büroflächen in bevorzugter Lage Düsseldorfs. Die beide Gebäudekomplexe verbindende Tiefgarage umfasst weitere 23.000 m².

"Neben der langjährigen Erfahrung ein so großes Projekt in kurzer Zeit zu stemmen, hat uns zusätzlich die Planungskompetenz von Caverion überzeugt. Das Unternehmen wird gemeinsam mit dem ursprünglichen Planer die Ausführungsplanung direkt praxisnah in die erweiterte Montageplanung überführen. Das bringt einen enormen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...