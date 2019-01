Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1366 US-Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf 1,1497 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit dem 7. November 2018.Auch zum Franken fiel der Euro am Berchtoldstag wieder zurück. Er notiert derzeit bei 1,1223 nach 1,1241 am frühen Nachmittag. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...