Erster Börsentag 2019 und der DAX rettet sich gerade noch so ins Plus. Schlusskurs 10.580 Punkte und plus 0,2 %. Das ist aber noch ganz versöhnlich, denn der DAX war zwischenzeitlich unter 10.400 Punkte gefallen. Die Probleme sind die üblichen, hinzu kamen nun zum Jahresauftakt der US-Haushaltstreit und Sorgen um die chinesische Konjunktur. Im Fokus sind die Autobauer. Sie hören unter anderem Heiko Thieme und Markus Steinbeis.

Jean-Claude

