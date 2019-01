Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UNH: UnitedHealth am 2.1. -2,26%, Volumen 100% normaler Tage , PA9: Travelers Companies am 2.1. -1,99%, Volumen 100% normaler Tage , 6MK: Merck Co. am 2.1. -1,07%, Volumen 100% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 2.1. 1,94%, Volumen 100% normaler Tage , XONA: Exxon am 2.1. 2,20%, Volumen 100% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 2.1. 2,98%, Volumen 100% normaler Tage , Dow Jones: +0,08% Aktie Symbol SK Perf. Goldman Sachs GOS 172.030 2.98% Exxon XONA 69.690 2.20% DowDuPont Inc. DWDP 54.520 1.94% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...