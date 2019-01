Geht es Deutschland so gut wie nie oder steht der Wohlstand auf tönernen Füßen? Georg Cremer und Daniel Stelter haben sich beide diese Frage gestellt - und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Streitgespräch.

Daniel Stelter, Ökonom und Kolumnist bei wiwo.de, ist sich sicher: Deutschlands Wohlstand steht auf tönernen Füßen. So beschreibt er es in seinem neuen Buch "Das Märchen vom reichen Land". Auch Georg Cremer hat unlängst ein Buch veröffentlicht. Doch der langjährige Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes sieht die Lage deutlich positiver, wie bereits die Titelwahl zeigt: "Deutschland ist gerechter, als wir meinen". Die WirtschaftsWoche hat beide Autoren eingeladen, über ihr Deutschlandbild zu diskutieren.

WirtschaftsWoche: Deutschland erlebt einen Wirtschaftsboom sondergleichen. Trotzdem fühlen sich viele Menschen abgehängt. Sie haben sich beide in neuen Büchern mit dem Zustand des Landes auseinandergesetzt. Wie schlecht geht es uns wirklich?Cremer: Befragt, wie es ihnen geht, antworten drei Viertel der Leute gut oder sehr gut. Trotzdem ist eine breite Mehrheit überzeugt, dass es in diesem Land sehr ungerecht zugeht. Ich bin überzeugt, dass der Niedergangsdiskurs, der sich in der Debatte breitgemacht hat, nicht der Realität in Deutschland entspricht und nicht hilft, die Probleme zu lösen, die wir haben.

Stelter: Das sehe ich ähnlich. Deutschland geht es sehr gut. Den Deutschen geht es sehr gut. Ich glaube, die Gerechtigkeitsdiskussion ist in vielerlei Hinsicht überzogen. Da werden Probleme aufgebauscht, die gar nicht so da sind.

WirtschaftsWoche: Also irren sich all die Menschen, die Deutschland als ungerecht empfinden?Stelter: Nehmen wir die Fakten. Wer sich etwa den Gini-Koeffizienten ansieht, der die Gleichheit in einem Land misst, merkt, dass Deutschland eines der gerechteren Länder ist. Länder wie Frankreich, England oder die USA sind weit ungerechter. Da hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel zum Schlechteren verändert.

Cremer: Im internationalen Vergleich haben wir heute eine mittlere Position. Seit Mitte der 2000er Jahre geht die Einkommensschere immerhin nicht weiter auseinander. Unbestreitbar ist aber, dass die Einkommen deutlich ungleicher verteilt sind als noch in den 1980er Jahren.

Stelter: Für die Erwerbseinkommen mag das stimmen, aber nach der staatlichen Umverteilung sieht das anders aus. Bei den real verfügbaren Einkommen sind zwischen 2007 und 2014 zwei Gruppen stark gewachsen: Die oberen zehn Prozent - da denkt man sofort an Ungerechtigkeit -, aber eben auch die unteren zehn Prozent. Am wenigsten zugenommen haben die Einkommen in der Mitte. Obwohl die am meisten Lasten trägt.

Cremer: Aber sie profitiert auch vom Sozialstaat, den sie maßgeblich finanziert. Bei großen sozialstaatlichen Leistungen trägt immer die Mitte die finanzielle Hauptlast und nicht irgendwelche Superreichen. Also brauchen wir die Solidaritätsbereitschaft der Mitte. Denn wir haben durchaus Gerechtigkeitsprobleme: Es gibt Beschäftigte mit Familie, die ganztags im Niedrigeinkommensbereich arbeiten und auf ergänzende Unterstützung wie Arbeitslosengeld II oder Kinderzuschlag angewiesen sind. Die haben durch den Ertrag ihrer Arbeit zwar mehr, als wenn sie nicht arbeiten würden, aber dieser Mehrertrag ist gering.

Stelter: Ich würde sofort zustimmen, dass Menschen, die wenig verdienen, aber arbeiten, mehr Geld in der Tasche haben müssen. Und natürlich muss das von allen getragen werden. Nur: Wenn der Spitzensteuersatz wie heute bereits obere Durchschnittsverdiener trifft, dann haben wir eine Überbesteuerung. Das trifft das Rückgrat der Gesellschaft, Facharbeiter etwa. Da muss man die Frage aufwerfen: Ist es gerecht, die so zu belasten?

WirtschaftsWoche: Was schlagen Sie stattdessen vor? Wie sähe ein gerechtes und gleichzeitig finanzierbares System aus?Stelter: Ich würde es ganz anders machen. Ich wünsche mir eine Rosskur für Deutschland. Ich würde mich von der schwarzen Null verabschieden und auf Kredit in die Zukunft investieren, in Kindergärten, in Schulen, in Infrastruktur aller Art. Im Gegenzug würde ich mich ...

