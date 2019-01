Die aus Irving in Texas stammende Fluor Corporation (ISIN: US3434121022, NYSE: FLR) zahlt am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre. Record date war der 4. Dezember 2018. Auf das Gesamtjahr gesehen zahlt Fluor 0,84 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 32,94 US-Dollar (Stand: 2. Januar 2019) entspricht das einer ...

