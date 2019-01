Tagesgewinner war am Mittwoch Air Berlin mit 31,58% auf 0,01 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 25,00%) vor Mologen mit 19,38% auf 1,91 (100% Vol.; 1W 0,32%) und European Lithium mit 15,38% auf 0,06 (100% Vol.; 1W 7,14%). Die Tagesverlierer: Home24 mit -10,41% auf 10,00 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,62%), Steinhoff mit -5,85% auf 0,10 (100% Vol.; 1W -1,04%), RIB Software mit -3,89% auf 11,37 (100% Vol.; 1W 0,98%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (36627,22 Mio.), BP Plc (33884,8) und HSBC Holdings (26273,92). Heute gabe es keine Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt. Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC Holdings mit 8181,25%, die beste ytd ist Sky mit 70,7%. Am ...

