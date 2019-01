Rund 70 % des weltweit produzierten Naturkautschuks wird für die Reifenproduktion verwendet. Daraus stellt die Reifenindustrie insgesamt über eine Milliarde Reifen pro Jahr her. Im Bereich der Komponentenfertigung wird mit Hilfe von Vier-Walzen-Kalandern Textil- beziehungsweise Stahlcord beidseitig mit Gummi beschichtet. Diese Komponenten verleihen dem Reifen die Tragfähigkeit sowie die Fahrstabilität. Die Beschichtung erfolgt durch Zusammenpressen des Cords mit einer Gummischicht auf der Ober- und Unterseite im Walzenspalt. Durch Verstellen des Abstands der Walzen können sowohl die Dicke des resultierenden Materials als auch die Balligkeit oder Keilform geregelt werden.

Dickenmessung direkt im Prozess

Um die hohe Qualität der produzierten Gummibahnen und damit des Endprodukts Autoreifen zu gewährleisten, der in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit steht, braucht es eine ständige Kontrolle der Materialdicke. Damit dies mit einem Höchstmaß an Effizienz, sprich mit der Optimierung der eingesetzten Rohstoffe einhergeht, unterliegt der Prozess einer vollautomatischen Regelung. Eine der wichtigsten Dimensionen im Kalandrier-Prozess ist die Dicke, denn sie entscheidet über die Funktion der Komponente. Ihre Messung stellt im Prozess eine große Herausforderung dar, da die schwarze Oberfläche der Gummibahn sowie hohe Temperaturen und die Dämpfe der Gummiproduktion hohe Anforderungen an die Sensoren stellen.

Micro-Epsilon hat für die Dickenmessung direkt am Kalander mit dem thicknessControl ...

