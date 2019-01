- Wall Street mit schwachem Start ins neue Jahr- Government Shutdown nach 12 Tagen weiter Thema- Sichere Häfen (JPY, Gold) gewinnen weiter an AttraktivitätSchwache Konjunkturdaten aus China sorgten am Mittwoch für den ersten Dämpfer an den weltweiten Aktienmärkten. Des Weiteren senkte der Iphone Hersteller Apple überraschend seine Prognosen für das vierte Quartal 2018 und verschärfte die allgemeine Sorge um eine weltweite Wachstumsverlangsamung. Der S&P 500 schloss flach, der Dow Jones stieg um 0,35% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...