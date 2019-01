Der britische Einzelhandel hat Probleme - der Brexit und das schwache Pfund verderben die Kauflaune. Doch dafür profitiert das Onlinegeschäft der Modekette Next.

Allein das Onlinegeschäft hat der britischen Modekette Next im Weihnachtsgeschäft auf die Sprünge geholfen. Im Zeitraum zwischen Ende Oktober und Ende Dezember legten die Erlöse um 1,0 Prozent zu, wie Next am Donnerstag mitteilte. Während der stationäre Handel um 9,2 Prozent schrumpfte, stieg der Umsatz im Online-Handel um 15,2 Prozent. An der Börse kamen die Zahlen ...

