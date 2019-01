03. Januar 2019 - 00:25 Uhr - Bei sinkenden Volumina sind Bewegungen immer mit Vorsicht zu genießen. Mal sehen, wie weit nach oben es der Bitcoin noch schaffen wird. - Das neue Jahr fing doch schon mal gut an. Die beiden ersten Tage endeten positiv. Am besten entwickelte sich dabei Ethereum. Hier war am Mittwoch ein Plus von 12% zu verzeichnen. Damit liegt Ethereum in der Market Cap wieder auf dem zweiten Platz vor Ripple. Ein Blick auf den logarithmischen 1-Tages-Chart des Bitcoins ...

