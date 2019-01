Zeitenwende in Washington. Zwei mächtige US-Demokraten wollen sich Trumps Geschäftsbeziehungen genauer anschauen. Dabei werden sie sich auch die Deutsche Bank vorknöpfen.

Wenn am heutigen Donnerstag der 116. Kongress der Vereinigten Staaten seine Arbeit aufnimmt, verschieben sich in der US-Hauptstadt die Machtverhältnisse. Die Demokraten, seit dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump vor gut zwei Jahren an die Seitenlinie verbannt, übernehmen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus. Die Regierung kann damit nichts mehr gegen die Oppositionspartei durch die Volksvertretung bringen. Deren Einfluss ist massiv gewachsen.

Ihre eigenen Gesetzesentwürfe werden die Demokraten wegen eines immer noch von den Republikanern dominierten Senats zwar kaum durchbekommen. Die Mehrheit im "House" ermöglicht es ihnen dennoch, Trump und seiner Regierung das Leben spürbar zu erschweren. Die Partei hat jetzt die Möglichkeit, Untersuchungen einzuleiten und damit nicht nur die Vorgänge im Weißen Haus bis ins Detail zu durchleuchten, sondern auch Trumps Geschäftsgebaren aus seiner Zeit als Unternehmer. Ehemalige Partner des Präsidenten dürfen sich damit auf Vorladungen und Kontrollen durch die verschiedenen Ausschüsse einstellen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Die Deutsche Bank, lange die Hausbank des heutigen US-Präsident.

Es sind vor allem zwei designierte Ausschussvorsitzende, die sich die Frankfurter besonders vorknöpfen dürften: Maxine Waters, künftig Chefin des Finanzausschusses, und Adam Schiff, bald Vorsitzender des Geheimdienstkomitees. Beide haben sich vorgenommen, die Deutsche Bank genauer unter die Lupe zu nehmen, besonders mit Blick auf ihre Geschäftsbeziehung zu Trump und mögliche Gesetzesverstöße. Wer sind die beiden Abgeordneten?

Kämpferisch war Maxine Waters schon immer. Seit 1991 dient die heute 80-Jährige bereits im Repräsentantenhaus. Konflikten ging sie dabei nie aus dem Weg. Während ihrer Zeit im Kongress legte sie sich mit der CIA an, nannte George H.W. Bush einen Rassisten, äußerte Verständnis für die Unruhen in Los Angeles in den frühen 1990er-Jahren und kritisierte Präsident Barack Obama dafür, nicht genug für die afroamerikanische Gemeinschaft zu tun.Für Konservative wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...