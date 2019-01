In der Nacht sind im Handel in Tokyo die Kurse wichtiger Währungen binnen weniger Minuten abgestürzt. Besonders stark traf es den australischen Dollar.

Für die Japanerin Miyuki Abe gab es am Donnerstag ein böses Erwachen. Seelisch war sie noch in den besinnlichen japanischen Neujahrsferien. Doch die innere Ruhe war vorbei, als sie ihre Devisenhandels-App auf dem Smartphone öffnete. Sie wurde Zeugin eines Flash-Crashes der Extraklasse. Innerhalb weniger Minuten war der Yen gegenüber fast allen Währungen massiv in die Höhe geschnellt.

Der Dollar sackte um mehr als drei Yen auf unter 105 Yen ab, den tiefsten Stand seit neun Monaten. Der Euro gab sogar um fast fünf Yen auf knapp unter 119 Yen nach. Der australische Dollar, in dem sie wie viele Japaner spekulierte, notierte sogar fast acht Prozent leichter als einen Tag zuvor. Er ist wegen der starken Verflechtung mit China besonders anfällig für Entwicklungen dort. "Ich habe mehr als drei Millionen Yen verloren", stellte Abe erschrocken fest. Das entspricht etwa 25 000 Euro.

Nicht nur Abe wurde überrascht. Der japanische Yen ist bei Anlegern vor allem für so genannte Carry-Trades beliebt: Da die Zinsen in Japan seit Jahren bei null Prozent liegen, leihen sie sich dort Geld und investieren es in Währungsräumen mit höheren Zinssätzen. Diese Geschäfte laufen so lange gut, wie der Wechselkurs zwischen beiden Währungen stabil bleibt. Wertet der Yen jedoch auf, landen sie schnell in der Verlustzone.

"Die Bewegungen waren gewaltig", sagte Stephen Miller, ein Berater des australischen Fondsmanager Grant Samuel, der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Dies dürfte einigen eine große Überraschung beschert haben."

Umso dringlicher wurde nach Schuldigen gesucht und gefunden, von Apple über Japans Devisenzocker bis hin zum automatisierten Handel. ...

