Das Jahr 2018 geht mit Sicherheit nicht als besonders erfolgreiches in die Geschichtsbücher des Stuttgarter Automobilkonzerns ein. Die Daimler-Aktie hat rund 1/3 ihres Wertes verloren und auch die 3-Jahresbilanz sieht nicht gut aus, hier hat die Aktie sogar mehr als 40 % an Wert eingebüßt. Was können wir also von 2019 erwarten? Erleben wir ein Comeback?

UBS meldet sich gleich zum Jahresstart!

Die Schweizer Großbank UBS hat sich gleich zum Jahresstart mit einer Studie zu Wort gemeldet, ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...