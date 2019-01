Baar (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100008920 -



Der führende Online-B2B-Marktplatz «Wer liefert was» (wlw) hat

2018 einen Umsatz von über 56 Millionen Franken erwirtschaftet mit

einem Wachstum im zweistelligen Bereich. Die Zahl der Mitarbeitenden

ist um 84 auf über 300 gestiegen. Es ist das erfolgreichste Jahr

innerhalb der 87-jährigen Firmengeschichte. Dass der B2B-Marktplatz

seitens Unternehmen und Einkäufern im DACH-Raum sehr gefragt ist,

zeigt sich auch an der hohen Anzahl von Suchanfragen. Bei den

insgesamt 37 Millionen Suchanfragen im letzten Jahr sind die Produkte

«EURO-Paletten» und «Industrie-PC» am häufigsten eingegeben worden.



Auch 2019 Jahr befindet sich «Wer liefert was» (wlw) auf

Wachstumskurs. Übergeordnetes Ziel ist es, die Position als bestes

Recherche-Tool für den Handel zwischen Unternehmen im DACH-Raum

auszubauen. Die Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft EUROPAGES

wird weiter gestärkt, um die internationale Expansion des

Unternehmens vorantreiben und wlw als europäischer Marktführer im

B2B-Segment zu etablieren.



Auf dem Weg zum grössten B2B-Marktplatz Europas



«Wir werden die Suche auf wlw.ch 2019 noch attraktiver machen und

die Datenqualität in den Mittelpunkt unserer Bestrebungen stellen»,

sagt Peter F. Schmid, CEO von «Wer liefert was». «Wir wollen als

zentraler Datenhub, der die Produkt- und Firmendaten der europäischen

Unternehmen verwaltet, der grösste B2B-Marktplatz Europas werden»,

erklärt er.



Neue Technologie für noch bessere Online-Suche



«Wer liefert was» investiert im neuen Jahr vor allem in technische

Neuerungen bei der Suche und der Suchergebnisanzeige sowie in neue

Mitarbeiter und die Weiterbildung der bestehenden Teams. «Derzeit

sind rund 40 offene Stellen zu besetzen, vor allem in den Bereichen

der Web-Entwicklung, der Business Intelligence sowie im Vertrieb»,

sagt Peter F. Schmid. «Diese Posten müssen wir schnellstmöglich

besetzen, deshalb rekrutieren wir europaweit», so Schmid.



Top-Suchbegriffe 2018: «EURO-Paletten» und «Industrie-PC»



Auch im Jahr 2018 wurden wieder über 37 Millionen Suchanfragen

über die Länderdomains wlw.ch, wlw.de und wlw.at gestellt. Das sind

über 100'000 Suchanfragen pro Tag. Die meist verwendeten Suchbegriffe

für die Produktsuche waren «EURO-Paletten» und «Industrie-PC». Der

Top-Suchbegriff von 2017 «Aluminiumprofile» wurde damit auf den 3.

Platz verdrängt. Bei der Kategorien-Suche lag wiederum «Maschinenbau»

an der Spitze, gefolgt von «Verpackungsmaschinen». Auf Rang drei

schaffte es die Kategorie «Lebensmittel». Unter den kuriosesten

Suchbegriffen sind unter anderem «Affenbrotbaum», «Keuschheitsgürtel»

und «Vernichtungsanlagen für Kreditkarten» zu finden.



Diese Produkte wurden 2018 am häufigsten gesucht:



1. EURO-Paletten

2. Industrie-PC

3. Aluminiumprofile

4. Lebensmittel

5. Restposten

6. Schrauben

7. Wohncontainer

8. Drehteile

9. Verpackungsmaschinen

10. Laser



Die meistgesuchten Kategorien 2018 waren:



1. Maschinenbau

2. Verpackungsmaschinen

3. Lebensmittel

4. Transportbeton

5. Metallbau

6. Werkzeugbau

7. Speditionen

8. Fenster

9. Stahlbau

10. Aluminium



Auch 2018 gab es eine Reihe kurioser Suchanfragen:



- Affenbrotbaum

- Ausbruchgerät

- Doppelnippel

- Einhorn

- Explosionsgeschütze Kühlschränke

- Keuschheitsgürtel

- Leichenkühlanlage

- Menschenhaare

- Tierhaut

- Vernichtungsanlagen für Kreditkarten



Über «Wer liefert was»



«Wer liefert was» ist der führende B2B-Marktplatz in der Schweiz,

Deutschland und Österreich. Als meistbesuchte Internetplattform für

den professionellen Einkauf bietet wlw Zugriff auf Millionen von

Produkten und Dienstleistungen im B2B-Segment. Auf wlw.ch, wlw.de und

wlw.at treffen monatlich 1,3 Millionen Einkäufer mit echtem Bedarf

auf rund 570'000 Lieferanten, Hersteller, Händler und Dienstleister

in rund 47'000 Kategorien. Die präzise und einfache Suche liefert

Einkäufern jeden Monat verlässliche Informationen zu Unternehmen und

ihren Produktportfolios inklusive aktueller Kontaktdaten und Preisen.

Das Angebot von wlw ist für Einkäufer und als Standardprofil für

Inserenten kostenfrei. «Wer liefert was» hat seinen Hauptsitz in

Hamburg und beschäftigt 250 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1932

gegründet und gab als erster Anbieter gedruckte Nachschlagewerke für

gewerbliche Einkäufer heraus. Seit 1995 bietet wlw seine Services

online an.



Weitere Artikel, Informationen, Pressemitteilungen sowie Downloads

finden Sie unter www.wlw.ch/de/unternehmen/presse oder im wlw Blog

unter www.wlw.ch/blog.



Originaltext: "Wer liefert was"

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008920

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008920.rss2



Kontakt:

Medienkontakt

Wer liefert was? GmbH

Carsten Brandt

ABC-Strasse 21

20354 Hamburg

+49 40 2 54 40-131

carsten.brandt@wlw.de



Medienkontakt

PULSCOM !

Christian Iten

058 255 07 09

076 548 47 44

christian.iten@pulscom.ch