Viele Menschen verbinden mit dem Jahreswechsel den Wunsch, etwas in ihrem Leben zu verändern - und scheitern damit. Deshalb sollten Sie das Ende bereits heute herbeiführen.

Bleiben Sie auf dem Sofa sitzen, gönnen Sie sich ein zweites Glas Wein, drücken Sie nochmal auf Snooze, seien Sie ungeduldig und schieben das Projekt auf - es wird sonst sowieso nichts.

Nichts verkauft sich zu Jahresbeginn besser als Tipps für eine Diät, keine Südseereise wird öfter gebucht als eine Mitgliedschaft für ein Fitnessstudio - der Wille mit dem neuen Jahr auch neue Seiten an sich aufzuziehen, mit ungeliebten Gewohnheiten zu brechen oder etwas bislang Aufgeschobenes endlich anzufangen, scheint endlich da. Wegen einer Zahl. 1.1..

Da geht es endlich los, denn die reinigende Silvestersause bringt endlich die nötige Willenskraft. Oder?

Falsch - und tief in ihrem Inneren wissen Sie es auch: Sie werden nicht durchhalten. Warum also nicht die Gunst des jungen Jahres nutzen und schon in der ersten Januarwoche reinen Tisch mit sich machen: Es wird nichts, lassen Sie es, bleiben Sie, wie sie sind. Das ist allemal besser als, sich zu ärgern und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...