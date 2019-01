Das neue Gesetz zur Brückenteilzeit schließt eine Lücke. Zwar können nicht alle Angestellten profitieren. Doch vielen bietet die Regel mehr Flexibilität ohne die berüchtigte Falle.

Teilzeit war lange Zeit ein negativ behaftetes Wort, und das nicht ohne Grund. Allzu oft entpuppte sich das stundenreduzierte Arbeiten als Falle vor allem für Frauen: In der Präsenzkultur vieler Unternehmen bedeutete weniger da zu sein, weniger verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen, in der Folge nicht nur anteilsmäßig weniger zu verdienen, sondern auch beim Stundenlohn deutlich hinter Vollzeitkollegen zurückzubleiben. Aufstieg, Karriere? Galt als unmöglich. Rückkehr in Vollzeit? Aus privaten Gründen nicht gewollt oder aus betrieblichen Gründen angeblich nicht machbar.

Vielfach ist dies immer noch so. Doch es soll sich ändern. Optimisten sagen bereits: Teilzeit ist das neue Vollzeit. In manchen Branchen ist tatsächlich ein Kulturwandel in puncto Arbeitszeit im Gange: Weniger Arbeitszeit macht Menschen ausgeglichener, in der verbliebenen Zeit schaffen sie dann doch wieder fast so viel wie zuvor bei 40 Stunden - so das nachvollziehbare Credo. Und Freizeit ist für immer mehr Arbeitnehmer eine ernstzunehmende Währung.

Wo die Unternehmenskultur noch nicht an diesem Punkt angelangt ist, bietet seit dem 1. Januar ein neues Gesetz die Möglichkeit, ohne Gefahr die Arbeitszeit für eine Phase von einem bis zu fünf Jahren zu reduzieren und anschließend automatisch wieder in Vollzeit zu arbeiten. Brückenteilzeit heißt die Regelung, die allerdings nur in Betrieben ab 45 Mitarbeitern gilt.

Teilzeit war bisher in zwei Varianten möglich: Unbefristet mit entsprechendem Teilzeitvertrag oder auf Zeit bei nachgewiesenen Gründen wie Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. "Das Neue ist eine Kombination der schon bisher bestehenden Teilzeitansprüche: Arbeitnehmer können jetzt befristet Teilzeit beanspruchen und zwar ohne jeglichen Grund", sagt der Arbeitsrechtler Hendrik Bockenheimer von der Kanzlei Hengeler Mueller. Das macht die Teilzeit attraktiv für Arbeitnehmer, die vielleicht gar keine Kinder haben, aber sich ...

