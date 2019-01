Die Aktie des iPhone-Herstellers stürzt bei Börseneröffnung um neun Prozent ab. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 starten im Minus.

Der Dow Jones eröffnet am Donnerstag mit einem Minus von 1,06 Prozent und 23.090 Punkten. Der S&P 500 fällt zur Markteröffnung auf minus 0,9 Prozent und liegt damit bei 2486 Punkten. Der Nasdaq liegt bei minus 1,5 Prozent und 6265 Punkten.

Grund für den Start im Minus ist vor allem die Apple-Aktie. Sie stürzte zum Börsenstart um neun Prozent ab. Der iPhone-Hersteller hatte am Mittwoch nach Handelsschluss an der Wall Street mitgeteilt, im abgelaufenen Quartal vor allem wegen eines schwachen Geschäfts in China sein Umsatzziel um mehrere Milliarden Dollar zu verfehlen. Apple-Aktien büßten in den USA bereits ...

