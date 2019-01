Das hinter uns liegende Börsenjahr 2018 werden die Aurubis-Aktionäre am liebsten schnell wieder vergessen wollen. Das dürfte allerdings nicht so leicht gelingen, denn der Start in den Januar verlief alles andere als erfolgreich. Die Aktie markierte ein neues Tief, das noch einmal unterhalb des am 27. Dezember bei 42,04 Euro gebildeten Tiefs lag.

Da auch eine verlangsamte Abwärtsbewegung immer noch eine Abwärtsbewegung ist, hat sich am bärischen Gesamtbild der Aktie in den letzten vier Wochen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...