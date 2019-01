Die Aktie von Apple ist am Donnerstag zeitweise um mehr als 8 % nach unten gekracht. Der Wert hatte in den vergangenen Tagen ohnehin noch keinen charttechnischen Aufwärtstrend mehr erreicht. Nun sind die Notierungen nach einer am Mittwochabend ausgesprochenen Umsatzwarnung bezüglich des Weihnachtsgeschäfts nach unten gerauscht. Damit hat sich die Aktie in den zurückliegenden drei Monaten um mehr als 32 % verbilligt. Der Markt vermutete bereits, dass das Unternehmen Absatzschwierigkeiten mit dem ... (Frank Holbaum)

