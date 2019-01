Tesla ist am Donnerstag weiter nach unten gesackt. Der Wert hat einen Abschlag von mehr als 1,5 % hinnehmen müssen. Damit verstärkt sich die Tendenz in Richtung Süden, so die Meinung der Chartanalysten, die den vormaligen Aufwärtstrend nicht mehr bestätigen können. Durch die jüngsten Kursverluste seien wichtige Unterstützungen unterkreuzt worden. Damit habe die Aktie nur noch die Möglichkeit, bei 250 Euro zum Stehen zu kommen. Denn: Der Abwärtstrend wurde mit dem Unterschreiten der 270-Euro-Marke ... (Frank Holbaum)

