Die US-Aufsicht versucht, die Märkte wegen der Lage der US-Banken zu beruhigen. An den Börsen zeigte die Meldung allerdings keine Wirkung.

Die US-Einlagensicherung FDIC macht sich nach eigenen Angaben trotz der jüngsten Verwerfungen an der Wall Street keine Sorgen um die Verfassung amerikanischer Banken. "Die jüngsten Bewegungen am Markt haben uns keinerlei Grund zur Besorgnis gegeben", sagte die Chefin der Aufsichtsbehörde, Jelena McWilliams, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Nichts von dem, was im Dezember passiert ist, hat uns beunruhigt." Erst zu Weihnachten hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin bei den Banken die Liquiditätslage abgefragt. Die US-Regierung braucht wegen der Wahlversprechen von Präsident Trump erhebliche Summen zur Finanzierung. Das jüngsten Negativ-Botschaften aus der US-Wirtschaft lassen am Finanzmarkt Zweifel aufkommen, ob die US-Notenbank die Zinsen wie geplant weiter anheben wird. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen fiel am Donnerstag erstmals seit 2008 unter den derzeitigen effektiven US-Zinssatz von 2,4 Prozent. "Das ist eine große Sache", sagte Ian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...