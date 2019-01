Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AAPL: Apple am 3.1. -9,96%, Volumen 167% normaler Tage , INL: Intel am 3.1. -5,50%, Volumen 134% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 3.1. -4,45%, Volumen 105% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 3.1. -0,60%, Volumen 119% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 3.1. -0,51%, Volumen 106% normaler Tage , BAC: Verizon am 3.1. 0,36%, Volumen 118% normaler Tage , Dow Jones: -2,83% Aktie Symbol SK Perf. Verizon BAC 56.220 0.36% Wal-Mart WMT 92.860 -0.51% Coca-Cola KO 46.640 -0.60% United ...

Den vollständigen Artikel lesen ...