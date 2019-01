Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AB1: Air Berlin am 3.1. -19,00%, Volumen 0% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 3.1. -9,45%, Volumen 121% normaler Tage , GRUA: Geely am 3.1. -8,72%, Volumen 151% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 3.1. 6,98%, Volumen 155% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 3.1. 11,58%, Volumen 150% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 3.1. 19,61%, Volumen 100% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SW Umwelttechnik SWUT 12.200 19.61% Steinhoff SNH 0.106 11.58% Thomas Cook Group TCG 35.580 6.98% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...