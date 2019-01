Börsianer warten gespannt auf Arbeitslosenzahlen und Daten des Einkaufsmanagerindex PMI aus Deutschland und den USA. Die Zahlen sollen Aufschluss über die derzeitige Konjunkturlage geben.

Der Tech-Riese Apple steht weiterhin im Fokus der Anleger. Gesenkte Umsatzziele des iPhone-Herstellers haben die US-Börsen am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am zweiten Handelstag des neuen Jahres um 2,8 Prozent nach. Die Umsatzwarnung hat Befürchtungen von Investoren verstärkt, dass sich die Weltkonjunktur abkühlen könnte.

Damit knüpfte der Dow an seinen schwachen Jahresabschluss 2018 an. Im vergangenen Jahr hatte der US-Leitindex etwas mehr als fünfeinhalb Prozent verloren. Das war seine schlechteste Jahresbilanz seit der Finanzkrise 2008.

Die Apple-Aktie stürzte wegen der Gewinnwarnung um zehn Prozent ab. Der US-Konzern rutschte auf Platz vier der wertvollsten Börsenunternehmen der Welt ab.

Der Dax notierte am Freitag vorbörslich 0,6 Prozent im Plus bei 10.493 Punkten. Am Donnerstag ging der deutsche Leitindex 1,5 Prozent tiefer auf 10.416 Punkten aus dem Handel.

1 - Der Asienhandel

Asiens Leitbörse in Tokio ist mit hohen Verlusten in das neue Handelsjahr gestartet. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte gab am Freitag bis zum Mittagshandel 2,8 Prozent nach und notierte bei 19.466 Punkten. Zwischenzeitlich hatte das Börsenbarometer sogar noch tiefer in der Verlustzone gelegen.

Auch ein Anziehen des Außenwerts des Yen trug zur schlechten Laune am Aktienmarkt bei. Ein starker ...

