Dank gefragter SUV-Modelle wurden dort insgesamt 354 064 Pkw mit dem VW -Logo an die Kunden gebracht, wie der Wolfsburger Autobauer am Donnerstag am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Dezember gab es in den USA ein Verkaufsplus von 5,8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...