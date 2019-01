Der in Japan in Untersuchungshaft sitzende frühere Verwaltungsratschef des Renault -Partners Nissan , Carlos Ghosn, will den offiziellen Grund für seine Haft wissen. Ghosn habe eine entsprechende Forderung zur Offenlegung der Gründe für seine Untersuchungshaft eingereicht, gab das Bezirksgericht in Tokio am Freitag bekannt. ...

