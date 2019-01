Die Daimler-Aktie ist nicht gerade gut ins neue Jahr gestartet: Am ersten Handelstag 2019 startete sie mit frischen 12-Monats-Tiefs. Auf Jahres-Sicht hat das Papier rund 35% verloren (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen). Wer sich den 12-Monats-Chart der Aktie anschaut, sieht einen klaren Abwärtstrend. Kann es sich lohnen, da gewissermaßen ins fallende Messer zu greifen? Wer weiß. Was gibt denn die Nachrichtenlage bei Daimler her? Der Blick in den Finanzkalender von Daimler zeigt, dass ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...