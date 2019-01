(In der um 09:29 Uhr gesendeten Meldung "Deutsche Bahn und GDL einigen sich in Tarifstreit" muss der letzte Satz korrekt lauten: "Mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG hatte die Deutsche Bahn bereits Mitte Dezember (NICHT September) einen Tarifabschluss erzielt." Der Fehler findet sich auch in den Meldungen:

09:30 TOP DE: Deutsche Bahn und GDL einigen sich in Tarifstreit

08:09 Bahn und GDL informieren am Vormittag über Stand der Verhandlungen

Es folgt die korrigierte Fassung.)

Deutsche Bahn und GDL einigen sich in Tarifstreit

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich in ihrem Tarifstreit geeinigt. In der Nacht zu Freitag verständigten sich beide Seiten unter anderem auf Lohnerhöhungen von insgesamt 6,1 Prozent über eine Laufzeit von 29 Monaten, deutliche Verbesserungen bei Arbeitszeiten und höhere Zulagen. Außerdem verabredeten sie eine Imagekampagne für Bahnberufe, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren.

Lokführer und Bahn hatten ihre Tarifverhandlungen am Donnerstag fortgesetzt. Beide Seiten zeigten sich optimistisch für eine Einigung. Mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG hatte die Deutsche Bahn bereits Mitte Dezember einen Tarifabschluss erzielt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2019 04:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.