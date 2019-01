Bei Epigenomics fiel eine Stimmrechtsmitteilung vom 2. Januar 2019 auf. Demnach hat der größere Aktionär Morgan Stanley (Firmensitz Wilmington, Delaware, in den Vereinigten Staaten) die Beteiligung an Epigenomics per Stichtag Heiligabend = 24.12.2018 von 3,75% auf 0% runtergefahren. Das ließ zunächst aufhorchen. Wieso ist Morgan Stanley komplett ausgestiegen? Sind die nicht mehr überzeugt von diesem Investment, ist das ein Warnsignal, denn die werden ja ihre Gründe haben, was nicht unbedingt ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...