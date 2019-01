Die Aktie der Allianz bleibt aus Sicht der Charttechniker in diesen Handelstagen noch immer interessant. Der Wert gab am Donnerstag zwar -1,3 % ab, hält sich aber über einer wichtigen Grenze. Deshalb ist mittelfristig noch von steigenden Notierungen auszugehen. Konkret: Die Aktie konnte sich über der Marke von 170 Euro etablieren und befindet sich somit auch weiterhin über der wohl wichtigsten Untergrenze im Chartbild. Sollte der Wert darunter fallen, könnte es schnell in Richtung 160 Euro bzw. ... (Frank Holbaum)

