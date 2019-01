Schlechte US-Wirtschaftsdaten haben Japans Finanzmärkte ins Schlingern gebracht. Tokio ist alarmiert und will ähnliche Schwankungen künftig verhindern.

Verunsicherung an den weltweiten Finanzmärkten wegen Hiobsbotschaften vom iPhone-Hersteller Apple und der US-Industrie treffen auch Japan. Nach heftigen Turbulenzen bei der Landeswährung Yen starteten am Freitag die Kurse an der Tokioter Börse mit hohen Verlusten ins neue Handelsjahr. Japans Regierung erklärte sich im Zweifel zu Eingriffen bei der Währung bereit.

Der japanische Börsen-Leitindex Nikkei für die 225 führenden Werte fiel um 452,81 Punkte oder 2,26 Prozent und ging mit 19.561,96 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich hatte der Index sogar um mehr als 770 Punkte nachgegeben, konnte sich dann aber wieder etwas berappeln. Aufgrund nationaler Feiertage war Freitag an Japans Börse der erste Handelstag des Jahres.

Händler sehen die Tokioter Börse im Abwärtssog nach hohen Verlusten am Donnerstag an der Wall ...

