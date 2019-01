Seit dem 1. Januar haben sich die Westfälischen Nachrichten und das Westfalen-Blatt zusammengeschlossen. Das Bundeskartellamt muss dem noch zustimmen.

Die Herausgeber der "Westfälischen Nachrichten" mit Sitz in Münster und des "Westfalen-Blatts" in Bielefeld verstärken ihre bisherige Zusammenarbeit und schließen sich zusammen. Das Geschäft mit Tageszeitungen, Anzeigenblättern, Druckereien und Radiostationen wird seit dem 1. Januar 2019 in der Westfälischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...