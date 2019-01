Die Euphorie für die Netflix-Aktie hat im zweiten Halbjahr 2018 deutlich nachgelassen. Im Juni und Juli markierte der Kurs im Bereich von 423,20 US-Dollar ein Doppeltop und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Sie hielt den gesamten Herbst über an und ließ den Wert am 28. Dezember auf ein Tief bei 231,26 US-Dollar fallen.

Der anschließende Anstieg hat den Kurs wieder über 270,00 US-Dollar klettern lassen und die Aktie damit in den Bereich der 50-Tagelinie zurückgeführt. Diese verläuft ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...