Lange Zeit zeigte sich die Nestlé-Aktie von der schlechten Stimmung am Markt relativ unbeeindruckt. Der Wert stieg weiter an und drang im Dezember bis an die Marke von 76,00 Euro vor. Hier scheiterten die Bullen, sodass Gewinnmitnahmen einsetzten, die sich sehr schnell zu einem regelrechten Abverkauf ausweiteten.

Besonders in der Zeit vom 12. bis zum 27. Dezember machten die Verkäufer mächtig Druck und ließen die Aktie im Tief bis auf 68,88 Euro zurückfallen. Auch der 50-Tagesdurchschnitt wurde ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...